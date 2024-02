"Grande Fratello", la visita di Fiordaliso a Beatrice Luzzi: "Mi hai fatto sentire un'artista"

L'incontro con Beatrice La prima a ricevere le attenzioni di Fiordaliso è Beatrice Luzzi: "Quanto mi manchi Rossa del mio corazon. So che sei arrabbiata con me, ma non ti ho detto nulla perché mi avresti fatto cambiare idea. Sei sempre stata quello che mi faceva cambiare idea, ma soprattutto sei sempre stata quella che mi ha fatto sentire un'artista". Quindi ha proseguito: "Devi essere orgogliosa di quello che sei, però voglio vedere una rossa felice, una rossa che ride e che ama. Divertiti, diventa forte. Amali tutti, ce la fai".

La sorpresa per Fiordaliso Prima di ritrovare gli altri inquilini, però, Fiordaliso è invitata da Alfonso Signorini in Superled per vivere una sorpresa molto particolare. Qui ritrova infatti la se stessa degli esordi, pronta a darle diversi consigli. "Sappi che non me ne sono mai andata - commenta la Fiordaliso del passato - Sei una donna speciale, con un'anima bellissima. Io da grande voglio diventare come te".

E aggiunge: "Non avere paura del tempo che passa. Sei come la nave dei pirati che vola alto tra le nuvole. Ti voglio bene". Parole che lasciano l'attuale Fiordaliso particolarmente commossa per la bella sorpresa architettata dal reality.