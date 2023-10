"Grande Fratello", Fiordaliso e l'amore per Enzo Malepasso: "Mi amava ma mi tradiva"

Nel corso della decima puntata del "Grande Fratello", Fiordaliso ha parlato della sua situazione sentimentale. La cantante ha spiegato di aver raggiunto una consapevolezza che l'ha portata a essere felice pur non avendo un partner. "Ho deciso di stare da sola, sono serena - ha spiegato "Fiorda" in una delle clip mandate in onda da Alfonso Signorini -. Non sono mai stata così serena, senza amore. Ci sono arrivata con delusioni e strappi a cuori".

Fiordaliso ha parlato della storia che ha segnato la sua vita, quella con Enzo Malepasso, l'autore del suo più importante successo "Non voglio mica la luna": "Mi amava tanto ma mi tradiva - ha rivelato la cantante -. Sapevo che non mi era fedele, ma io ero innamorata persa. Per molto tempo abbiamo continuato a litigare fino a quando non è finito tutto, dopo sei mesi mi sono sposata per liberare la mia mente".

Qualche anno più tardi, Fiordaliso riceve una notizia inaspettata: "Seppi che Enzo non stava bene - ha svelato -, e la persona che mi aveva dato questa notizia mi disse che se ne stava andando. Volevo andare a trovarlo in ospedale ma non sono andata nemmeno al funerale: questo amico in comune, infatti, me lo sconsigliò per evitare di incontrare la moglie. Dopo un mese circa dalla sua morte ho ricevuto una telefonata dalla moglie di Enzo che mi diceva che mi ha aspettato fino alla fine. Per questo ho deciso che da ora in avanti non mi fermerò più".