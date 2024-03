"Grande Fratello", Federico Massaro incontra l'ex fidanzata Yunji e... la bacia

Questa volta tocca a Federico Massaro prima del verdetto del televoto che lo vede in nomination con Alessio Falsone e Simona Tagli . Per lui c'è Yunji , l'ex fidanzata che per il concorrente è rimasta un'amica molto speciale e che durante la sua permanenza nella casa del "Grande Fratello" si sta prendendo cura dei suoi gatti .

Federico è molto felice di vedere Yunji e lei si mostra molto stupita di come il concorrente ha parlato di lei e del loro rapporto durante la sua permanenza all'interno della Casa. "Sono molto sorpresa di vedere che ti sono mancata così tanto. Ho visto che hai baciato la mia foto addirittura. Sono grata del tuo amore. Sono felice, ti voglio bene. Sei un po' come una tartaruga, sei lento a cambiare ma il cambiamento lo vedo", dichiara la modella coreana.

Sembrerebbe che la loro relazione sia finita, ma entrambi sembrano aver mantenuto un bel rapporto. Ciononostante Alfonso Signorini ci prova e chiede ai due ragazzi di scambiarsi un bacio. Federico dice subito che questa cosa "non è molto coreana", ma poi entrambi si avvicinano e si baciano senza pensarci troppo. "Non voglio rovinarle il trucco, ha messo il rossetto", dichiara Federico pieno di imbarazzo. "Siete una bellissima coppia, state molto bene insieme", commenta Alfonso Signorini. Yunji prima di andare via rassicura Federico sulle condizioni dei suoi gatti: "Stanno bene, sono come Federico, vogliono sempre mangiare, sono avidi di cibo e di coccole", conclude.