"Grande Fratello", Federico riabbraccia mamma Carla e lei gli canta la ninna nanna

Superato lo scoglio dell'eliminazione al televoto e la discussione in diretta con Perla Vatiero e Alessio Falsone, Federico viene invitato nel giardino per un momento felice. Dopo qualche minuto fa il suo ingresso la mamma che lo accarezza e gli canta la sua ninna nanna.

C'è una bella sorpresa per Federico che nella 42esima puntata de " Grande Fratello " riabbraccia la mamma Carla .

La donna si avvicina al figlio e lo consola chiedendogli di non piangere. "Sono il tuo regalo sonoro, ho voglia di cantarti una cosa. Questo pezzo si chiama Ritorno all’innocenza è un pezzo che ti cantavo quando eri piccolino e ogni tanto ti ho sentito nominarlo. Io vorrei cantartelo", dice Carla che poi intona la canzone per suo figlio. La donna racconta di seguire costantemente il figlio a tutte le ore del giorno. "Ti seguo ogni secondo, vado al ristorante con il telefonino di fianco mentre mangiamo. A casa io guardo solo te e non ho voglia di piangere, sono fiera di te", spiega.

Carla è molto fiera di suo figlio e ricorda un aneddoto del passato quando Federico ha vinto una regata di vela, molto importante, quando aveva solo dieci anni. "L’albero della tua barca a vela era rotto e tu l’hai tenuto con forza e coraggio". I due si abbracciano a lungo e prima di andare via la madre del concorrente dice: "Solo una piccola cosa della quale non sono d’accordo: i tuoi valori, come tu dicevi da piccolo, probabilmente sono anche i valori degli altri semplicemente ognuno di noi ha un modo di interpretarlo diversamente".