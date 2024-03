"Grande Fratello", Alessio Falsone Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi eliminati

I tre concorrenti non arrivano, per un soffio, alla finale e abbandonano la Casa definitivamente

Per i tre concorrenti finisce così la corsa verso la semifinale a seguito di tre televoti differenti. Se per i primi due l'esito del televoto non è stato doloroso per Giuseppe Garibaldi invece, entrato tra i primi nella casa del "GF", è stato una grande delusione. " Adesso lo posso dire ma ci speravo anche io di vederti i finale ", dichiara Alfonso Signorini al concorrente siciliano dopo l'esito del televoto flash.

L'eliminazione di Alessio Falsone - In nomination con Simona Tagli e Federico Massaro, Alessio è uscito dalla casa del "Grande Fratello" col sorriso. Il concorrente entrato nella Casa quasi alla fine del reality, solo un mese e venti giorni fa, è grato per l'esperienza fatta ma non sembra deluso di dover uscire dalla Casa prima della finale. Alessio, infatti, ha un solo obiettivo adesso: godersi la storia d'amore con Anita Olivieri che lo aspetta fuori.

L'eliminazione di Federico Massaro - Il modello dopo essersi salvato al televoto contro Alessio e Simona non riesce a superare indenne il primo televoto flash contro Sergio D'Ottavi e Simona Tagli che invece diventa una nuova finalista. Il concorrente prima dell’eliminazione, però, riceve una bellissima sorpresa quella della sua ex fidanzata Yunji. I due che non stanno più insieme, stupiscono tutto il pubblico e alla richiesta di Alfonso Signorini si lasciano andare e si baciano.

L'eliminazione di Giuseppe Garibaldi - Finito al televoto flash contro Greta Rossetti e Perla Vatiero, il concorrente non ce l'ha fatta e perde la possibilità di partecipare alla finale. Ci ha creduto fino alla fine e, insieme a lui, molti degli altri concorrenti che lo avrebbero voluto al loro fianco. Giuseppe Garibaldi, infatti, è tra gli inquilini entrati per primi nella casa. "Meritava la finale", dichiara Rosy Chin dispiaciuta per la sua eliminazione. "Per vari motivi spero che vada in finale, ma secondo me ci andrà Perla", dichiara invece Beatrice Luzzi prima del verdetto del televoto.