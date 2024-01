"Grande Fratello", eliminata Rosanna Fratello: ecco chi va in nomination

Rosanna Fratello è la concorrente che ha dovuto abbandonare la Casa del "Grande Fratello" nella 31esima puntata in onda lunedì 15 gennaio. La cantante, che nel corso della puntata ha avuto modo di raccontarsi ampiamente, è stata la meno votata nel televoto che vedeva in gara otto concorrenti. A inizio puntata Alfonso Signorini ha invitato gli otto inquilini in nomination ad alzarsi e mettersi spalle al led. Dopodiché apre la busta e legge i nomi dei primi salvati. Sono Monia, Beatrice e Anita. Più tardi, nel corso della serata, il conduttore legge i nomi degli altri concorrenti salvi: Federico e Stefano. Restano Paolo, Sergio e Rosanna: la cantante, rimasta sola con Masella, è costretta ad abbandonare la Casa.

Il primo concorrente a finire al televoto è Stefano Miele, mandato d'ufficio in nomination per decisione del "Grande Fratello" per il televoto eliminatorio che si concretizzerà nella puntata di lunedì 29 gennaio. Alfonso Signorini, dopo aver comunicato ai concorrenti la volontà di eliminare il discorso legato alle immunità, ha fatto partire una serie di nomination, in parte segrete e in parte palesi. I concorrenti che si sfideranno al televoto questa settimana sono quindi tre: Sergio D'Ottavi, Beatrice Luzzi e Federico Massaro.