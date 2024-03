"GF", la sorella di Perla si chiarisce con Alessio Falsone: "Ti ho dato del pagliaccio perché... "

"Ho rilasciato un'intervista in cui ti ho chiamato pagliaccio, ma non intendevo offenderti come persona, perché non c'era alcun motivo. Mi riferivo piuttosto al tuo personaggio", ha spiegato Loana che pensa che sua sorella sia stata sfruttata. "Guardando le clip e considerato quanto ho visto, sembra che tu sia entrato nella Casa per corteggiare Greta, poi c'è stata Perla, e sei stato coinvolto con Anita. Questo mi ha fatto pensare che ci sia qualcosa che non va", ha continuato.

La versione di Loana - Secondo la sorella di Perla, Alessio avrebbe voluto sfruttare alcune donne della casa per creare dinamiche che lo mettessero in risalto all'interno del reality. "È stato un fraintendimento o una presa in giro? Perché a me sembra più una presa in giro nei confronti di una persona che ti vuole bene", ha sottolineato la sorella di Perla.

Le giustificazioni di Alessio - Il concorrente non ha preso bene le critiche di Loana e neppure quelle di altri concorrenti ormai fuori dalla Casa. Ci è rimasto così male che aveva addirittura minacciato di uscire prima del previsto dal reality. Nell'ultima puntata, però, ha avuto modo di confrontarsi proprio con chi gli ha puntato il dito contro. "So che il mio atteggiamento può essere frainteso. Sono sempre stato sicuro di me stesso sin dalla nascita e capisco che questo possa infastidire", si è giustificato così il giovane che poi ha rivelato di voler bene a Perla, ma di non essere mai stato attratto da lei perché non è il suo tipo.

L'incontro tra Perla e Loana - Dopo essersi confrontata con Alessio, Loana ha finalmente l'occasione di abbracciare la sorella dopo mesi di lontananza. "Dai manca poco, oggi hanno dato anche la notizia della finale. Ero un po' preoccupata per questa situazione, stava passando una cosa che non mi piaceva", ha concluso Loana prima di abbracciare baciare la sorella. Poi su Mirko ha dichiarato: "A casa siamo tutti contenti".