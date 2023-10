"Grande Fratello", Beatrice Luzzi: "Jane Alexander mi soffiò un ruolo in Elisa di Rivombrosa"

Beatrice Luzzi sgancia una vera e propria bomba nella Casa del "Grande Fratello". L'attrice, infatti, ha avuto un botta e risposta a distanza con Jane Alexander: tutto è nato da una frase di Valentina che, rivolgendosi proprio a Beatrice, l'ha paragonata alla collega inglese. Davanti a questo parallelismo, Luzzi ha reagito in maniera stizzita e, in seguito, ha spiegato il motivo. Dietro la sua reazione, infatti, c'è un ricordo doloroso dal punto di vista lavorativo: "Jane Alexander mi soffiò una parte in Elisa di Rivombrosa".

Luzzi ha raccontato la storia anche ad Alfonso Signorini, precisando che: "Avevo fatto un provino per il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker - ha spiegato -, era andato anche molto bene ma poco dopo mi dissero che avrebbero chiamato lei per quella parte. Alfonso, non mi chiedere nomi o altro, ma mi dissero: abbiamo dovuto mettere lei". Nel frattempo, Signorini mostra la dura replica lanciata sui social proprio da Jane Alexander che ha scritto: "Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe. Così, per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda che non dura per sempre". E ancora: "Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione". A queste frasi, Beatrice si limita a dire: "Da quello che scrive sembra che i fatti le abbiano dato ragione, è inutile aggiungere altre parole a questo".

Intanto, a prendere le difese di Jane Alexander è il rivale di Beatrice, Massimiliano Varrese: "Jane è mia amica - è intervenuto -, e credo sia arrivato il momento di finirla con questa storia che nello spettacolo ci si rubano i ruoli. Penso che conti il merito e la bravura dimostrata nel provino".