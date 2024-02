"Grande Fratello", prove di distensione tra Beatrice e Vittorio | Poi l'eliminazione del ragazzo

Durante la trentacinquesima puntata del "Grande Fratello" , in onda lunedì 12 febbraio in prima serata su Canale 5 , i due concorrenti vengono chiamati in Mistery, dove hanno modo di ricostruire le tappe che hanno portato alla brusca frenata della loro amicizia.

Il confronto tra Beatrice e Vittorio "Credo che lui si sia reso conto che avevo fatto scendere una porta blindata e quindi si è riposizionato velocemente, come sa fare egregiamente perché è un abilissimo giocatore", esordisce l'attrice, che prima della puntata si era nuovamente avvicinata al ragazzo attraverso un inatteso abbraccio.

Quindi la parola passa proprio a Vittorio, che tenta di spiegare il suo punto di vista: "Il suo silenzio per una settimana di fronte a una questione che non capivo mi ha fatto sorgere un dubbio. Avevo tentato di parlarle di nuovo e quando lei non ha voluto ho pensato che mi fosse stata vicino per una questione di alleanze di gioco e non per una reale amicizia".

"Se si arriva a pensare una cosa del genere dopo mesi di condivisione, vuol dire essere molto diversi dalla stima che avevo nei suoi confronti - ribatte Beatrice, spiegando quanto sia stata delusa nel vedere Vittorio dissociarsi da lei. E ancora: "Il fatto di averti detto una volta di iniziare a fare strategia non mi sembra così grave come l'idea che tu possa aver pensato che abbia impostato quattro mesi di amicizia per arrivare a questo".

Il confronto prosegue, finché Vittorio manifesta l'intenzione di poter andare oltre l'incomprensione per ritrovare l'amicizia, mentre Beatrice torna sull'abbraccio datogli prima della puntata: "Mi sono resa conto che c'è un affetto forte, il messaggio era l'invito a non farsi male".

L'eliminazione di Vittorio Menozzi L'armonia ritrovata tra i due, però, viene interrotta pochi minuti più tardi a causa del verdetto del televoto, che vedeva i due concorrenti in nomination insieme a Stefano Miele e Federico Massaro. Proprio Vittorio è costretto a lasciare la Casa, di fronte all'immenso dispiacere di tutti i concorrenti, compresa la stessa Beatrice: "Insieme a Fiordaliso, erano due pilastri e non c'è bisogno di aggiungere altro. Non l'ho nominato io e non l'avrei mai fatto".

L'uscita di Vittorio dalla Casa provoca la reazione di Beatrice verso chi ha puntato il dito contro il ragazzo durante le ultime nomination: "Parliamoci chiaro, ricordiamoci che esce chi viene nominato. Vieto a chiunque di dire Ce l'ha fatta. Vi vieto di attribuirmi la responsabilità della sua eliminazione. Il fatto che è uscito Vittorio è il dolore più grande".