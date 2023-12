"Grande Fratello", provvedimento disciplinare per Anita Olivieri: ha infranto il regolamento del programma

Anita Olivieri ha infranto il regolamento del "Grande Fratello". La concorrente ha avuto un contatto con il mondo fuori la casa e per questo motivo sarà sanzionata dalla produzione del programma. Durante la puntata di sabato 2 dicembre Alfonso Signorini ha invitato la concorrente in confessionale e le ha annunciato la decisione del "Grande Fratello". Anita non ha negato quanto accaduto e ha spiegato che non sapeva come comportarsi al riguardo.

A spingere la concorrente a infrangere il regolamento è stato un messaggio da parte della madre nascosto in un scatola di farmaci. I concorrenti hanno la possibilità di farsi recapitare dei farmaci da parte della famiglia. La madre di Anita ha sostituito il foglietto illustrativo con un biglietto per la figlia: "Caro amore. Parla meno e ascolta di più. Mi manca la tua voce e stringerti forte a me. È stata una sorpresa vederti bere e fumare. Ma tu sai. Ti amo. Mamma". Anita quando lo ha letto non si è rivolta agli autori del programma, ma ha rivelato il segreto a Rosy Chin nascondendosi sotto le coperte e mostrandole il messaggio.

Il provvedimento della produzione - Nonostante l'ingenuità del messaggio tra mamma e figlia, il "Grande Fratello" ha deciso di sanzionare la concorrente per aver omesso il messaggio alla produzione del programma. "Hai contravvenuto a un patto di lealtà con il Grande Fratello ed è per questo che finisci al televoto", ha annunciato Alfonso Signorini che ha spiegato che la madre non avrebbe dovuto commettere un atto del genere e lei, conoscendo il regolamento, non avrebbe dovuto nasconderlo. "Non volevo metterla in difficoltà. Temevo di crearle un problema", si giustifica la concorrente riferendosi alla mamma. Ciononostante il "Grande Fratello" l'ha spedita d'ufficio al televoto.