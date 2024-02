Anita Olivieri rivede il fidanzato Edoardo e lo bacia: l'incontro dopo 5 mesi

Non solo polemiche e litigi, nell'ultima puntata del " Grande Fratello " c'è spazio anche per un po' di romanticismo. Anita Olivieri celebra la notte di San Valentino con il suo fidanzato Edoardo .

Dal suo ingresso nella Casa Anita ha subito dichiarato di essere "impegnata". La sua assenza e la mancanza di visite da parte di Edoardo nella casa, ha fatto spesso dubitare di questa affermazione. Ma nella puntata de 14 febbraio, la sorpresa di Edoardo ha tolto tutti i dubbi.

"Capisco che sia stato difficile per te dare risposte a chi ti chiedeva di dare etichette al nostro rapporto - dichiara Edoardo - so che è difficile spiegare il sentimento che c’è tra di noi. Siamo stati insieme dieci anni, ci siamo conosciuti quando eravamo piccolini, poi ci siamo lasciati, ci siamo ritrovati, abbiamo ricominciato a frequentarci, pochi mesi prima che tu entrassi qui dentro e io sono venuto qui oggi perché ti voglio dire che tutte le certezze che hai lasciato a casa prima di entrare qua sono ancora lì che ti aspettano. Non è stato un periodo facile perché è difficile vederti in momenti di sconforto e non poterti aiutare. Non scendere a compromessi. Mi manchi tanto". Subito dopo queste parole Anita ed Edoardo si sono baciati e abbracciati a lungo.