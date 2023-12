"Grande Fratello", Anita Olivieri criticata da Beatrice Luzzi: "Sei dissacrante" | E minaccia di lasciare la Casa

Nella Casa del "Grande Fratello" gli animi tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri si accendono al punto da coinvolgere anche gli altri inquilini e creare una netta spaccatura. Le reciproche frecciatine cominciano già al via della ventinovesima puntata del reality - in onda sabato 30 dicembre in prima serata su Canale 5 -, quando Alfonso Signorini tenta di fare luce sulla distanza tra l'attrice e Giuseppe Garibaldi, coinvolgendo in seguito anche Anita.



Più tardi, quest'ultima viene richiamata dal conduttore per degli atteggiamenti ritenuti offensivi da parte del Grande Fratello. Ma se in un primo momento la ragazza riesce a chiarire le sue intenzioni, ricevendo le scuse dello stesso Signorini, Beatrice Luzzi non accetta le giustificazioni e non si risparmia, definendola "dissacrante".



Critiche che non lasciano indifferente Anita, che in lacrime manifesta la sua intenzione di abbandonare il programma per poi ritrovare Beatrice in Mistery. "Tu non riesci a capire quando è il momento o non è il momento. Non puoi continuare a infilzare il coltello in un argomento così delicato, in un momento che non ti tange" esordisce Anita. Immediata la risposta di Beatrice: "Su queste cose penso che tu sia stata dissacrante ben più di me".