"GF", Anita e Alessio innamorati? Il fidanzato di lei decide di non chiamarla in diretta

Nella 42esima puntata del " Grande Fratello " i due concorrenti parlano del loro rapporto e Anita rivela "di non aver mai provato qualcosa del genere". Nella casa passano tanto insieme, giocano, si divertono e si provocano, ma per ora stanno attenti a non superare il limite perché fuori dal reality c'è Edoardo Sanson , il ragazzo di Anita.

Meno di un mese fa, nella puntata in onda la sera di San Valentino, Edoardo si è fatto vivo dopo sei mesi di silenzio e ha dichiarato in diretta il suo amore per Anita. I due si sono baciati e si sono promessi di vedersi fuori. Ma adesso che nella casa è entrato Alessio, qualcosa è cambiato sicuramente per Anita che non fa mistero dell'interesse nei confronti del nuovo concorrente e fa un passo indietro nei confronti di Edoardo. "Non è il mio fidanzato, siamo stati insieme per tanto tempo, poi ci siamo lasciati e incontrati di nuovo dopo tempo. A settembre abbiamo ripreso il rapporto ma poi io sono entrata nella casa", spiega la 26enne.

"Lui non vuole assolutamente più tornare su questo argomento, sta soffrendo e questa esposizione gli pesa terribilmente", racconta Alfonso Signorini ad Anita. Il conduttore spiega di aver contattato Edoardo che, però, avrebbe rifiutato qualsiasi occasione di contatto con Anita che ormai sarebbe troppo vicina ad Alessio. Ciononostante la produzione offre la possibilità a Edoardo di chiamare in diretta per un confronto con la 26enne. Il giovane non telefona e Anita considera: "Lo capisco".

Leggi Anche Grande Fratello: Marco Maddaloni abbandona definitivamente la Casa

Anche Alessio ha l'occasione di fare chiarezza sui sentimenti che prova per Anita. Il concorrente conferma quanto già rivelato dalla 26enne, ma dice di non voler forzare nulla. Vorrebbe portare Anita a cena fuori, una volta usciti dal reality. "Pensi che puoi farcela con una cena fuori?", chiede Signorini. "Vorrei passare del tempo con lei", replica Alessio. Il padrone di casa fa una promessa ai due concorrenti: "Se Anita non esce questa sera allora vi assicuro che organizzeremo una cena a lume di candela per voi due". Anita e Alessio sembrano molto entusiasti di questa eventualità e lasciano insieme sorridenti la super led per raggiungere gli altri nella sala comune della casa.