La Casa del "Grande Fratello" scopre il bacio tra Anita e Alessio | E Beatrice li provoca

La quarantatreesima puntata del "Grande Fratello" , in onda lunedì 11 marzo, si apre all'insegna del bacio scattato in suite tra Anita Olivieri e Alessio Falsone .

Proprio l'attrice è la prima a prendere la parola per chiarire il suo punto di vista: "Tra loro c'è molta attrazione, sono simili e c'è affinità, anche troppa. Sicuramente Anita ha alzato la temperatura velocemente perché forse era in bilico, mentre se questo fosse successo a settembre o ottobre non sarebbe andata così".



Immediata la risposta di Anita Olivieri: "Ricordo quando non le andava bene che non cedessi a nessun ragazzo. Io avrei avuto modo di fare una relazione televisiva, ma proprio perché non c'era strategia ho evitato. Non andavo bene prima e non va bene adesso, insomma non le vado bene io". La ragazza continua a riflettere sugli svantaggi emersi se la vicinanza con Alessio avesse solo delle finalità per l'esito del reality.

Quindi si sofferma su Edoardo, spiegando quanto abbia provato a resistere alla tentazione di Alessio: "Mi fa stare male sapere che lui stia soffrendo, di questo sono sicura. Però ho passato dieci anni difficili e lui sa che è veramente dura. Ho riflettuto sul fatto che a volte il treno passa e io ho fatto di tutto per portare avanti questa cosa sperando di riprovarci al termine del "Grande Fratello", mi sento di aver fatto il possibile".



"Quando Edoardo ha fatto la sorpresa nella Casa, nel giorno di San Valentino, Alessio era già qua e Anita le disse che lo vedeva come il padre dei suoi figli - Ribatte ancora Beatrice - Io credo al colpo di fulmine, però bisogna rispettare una persona che ha fatto venire qua contro la sua natura. Secondo me una persona con il cuore supera la passione e aspetta la fine del programma".

Opinioni che dividono anche lo studio del "Grande Fratello", con Fiordaliso che crede nell'attrazione manifestata dalla ragazza, mentre Giampiero Mughini preferirebbe un basso profilo, rimandando qualsiasi incontro al termine del programma televisivo.



Se da una parte Alessio confessa ad Alfonso Signorini l'attrazione per Anita, dall'altra il concorrente deve difendersi proprio da alcune provocazioni avanzate scherzosamente da Beatrice. "Ci sarebbe molto terreno comune per divertirci", aveva rivelato l'attrice durante un confessionale poi mostrato a tutta la Casa. Parole che aumentano ulteriormente il divario tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, con la prima che rifà la vicenda a un episodio giocoso e la seconda che invece non crede alle dichiarazioni appena ascoltate.