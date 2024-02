"GF", Alfonso Signorini commosso dalla storia di Stefano Miele: "Mi manca mia madre"

"Io la amo tantissimo e la stimo tantissimo - ha raccontato il concorrente -. Mamma mi ha dato tanto amore, un amore smisurato. È lei che mi ha guidato nelle mie virtù. Il principio della mia forza viene da lei, dandomi la forza di scoprire nuovi orizzonti. Mi ha sempre dato coraggio, mi ha dato lo strumento di credere in quello che sono. Il suo amore smisurato mi ha protetto dalle discriminazioni e mi ha reso molto forte, molto sicuro".

Parole che hanno colpito Signorini: "Io purtroppo non ho molte parole da dirti - ha detto il conduttore con la voce rotta dal pianto -. In quello che dici rivedo molto di me stesso e quindi mi è difficile parlare. La differenza è che tu la mamma ce l'hai e quello che puoi fare è godertela finché c'è. E poi una cosa bella che hai detto è che la vostra connessione è per l'eternità, è proprio così". "Alfonso la mia mamma può essere anche un po' la tua se vorrai - ha provato a rincuorarlo Miele -. Lei è un po' la mamma di tutte le persone che mi vogliono bene. Capisco quello che dici, ti sono vicino". "Le mamme sono proprio speciali - ha concluso il conduttore -. La mia mi manca tanto".

Poi arriva il "freeze" che permette a mamma Carla di entrare nella Casa e abbracciare con grande affetto il figlio Stefano. "Sono troppo contenta di vederti, sei bellissimo - ha aggiunto -. Sono fiera di quello che sei diventato, di quello che hai dimostrato: pacatezza, educazione, anche nelle discussioni. Ti amo per quello che sei gioia di mamma".