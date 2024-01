Alfonso Signorini riprende i concorrenti dopo il lutto di Beatrice Luzzi: "Bisogna avere rispetto"

Alfonso Signorini è molto deluso dal comportamento di alcuni concorrenti del "GF". Dopo la morte del padre, Beatrice Luzzi ha lasciato immediatamente il reality e agli altri inquilini è stato chiesto di non palare dell'avvenimento. Ciononostante il conduttore si aspettava maggiore empatia da parte dei concorrenti che, in parte, si sono comportati come se nulla fosse accaduto. "Quella mancanza di sensibilità mi ha veramente deluso. Non è una ramanzina. Poi posso capire che uno non si renda conto delle telecamere, però bisogna avere rispetto. Perché se non ci sono i principi nella vita, non si va da nessuna parte", considera Signorini.

I conduttore non fa il nome di nessun concorrente, ma cita alcuni degli atteggiamenti che lo hanno turbato. "Vedere (non tutti) che la preoccupazione di qualcuno di voi era: ‘Ma i pop corn dove sono?’, ‘La festa mica finisce'. Sentire questo a me ha disturbato. Oppure vedere Rosanna Fratello andare a dire a qualcuno: ‘Per cortesia, un po’ di rispetto’, mentre cantava a squarciagola la canzone dei Negramaro, poche ore dopo la notizia, mi ha disturbato", spiega il giornalista.

Proprio per tutte queste ragioni il conduttore aveva anticipato questo pensiero anche sul suo profilo Instagram in un lungo post indirizzato ad alcuni concorrenti. "Non vi chiedo di piangere, ma vorrei dirvi semplicemente che, anche se uno può non andare d’accordo o addirittura detestare una persona, ma di fronte a un lutto bisogna fare un passo indietro. Secondo me, bisogna avere rispetto di quello che è successo. Essere giovani non significa non conoscere l’empatia umana", continua il giornalista che poi smentisce alcune notizie girate in rete che consideravano la possibilità di squalifiche per alcuni concorrenti. "Non ci sono squalifiche in atto, non ce ne frega niente, non è stato violato il regolamento da nessuno, esistono però delle riflessioni serie da fare", conclude Signorini.