"GF", Alfonso Signorini discute con Beatrice Luzzi: "Sei egoriferita, porti le persone all'esasperazione"

Anche Alfonso Signorini discute con Beatrice Luzzi. Inviata in confessionale per le nomination segrete, l'attrice si lamenta con il conduttore per le discussioni nate con gli altri concorrenti durante la 34esima puntata del "Grande Fratello". "Se volete sempre mettermi al centro delle critiche io non ci sto più. Se volete farmi abbandonare il programma ci state riuscendo", minaccia Luzzi. Ma il conduttore non ci sta e sbotta: "Tu sei troppo egoriferita, porti le persone all’esasperazione". Signorini che, però, riconosce il valore dell'attrice come giocatrice nel reality stempera quanto dichiarato e aggiunge: "Non vogliamo che tu abbandoni il programma, saremmo dei folli".

"Più che egoriferita, sono egocolpita", replica l'attrice che accusa il programma di metterla sempre al centro delle puntate, come unica protagonista del reality. Questa modalità la renderebbe agli occhi degli altri concorrenti, secondo il giudizio della stessa attrice, ancora più antipatica. "Io sono serena, ho fatto tanti passi indietro. Durante la settimana succedono tante cose belle e voi non le mandate in onda", si ribella Beatrice che appare molto scontenta del confronto con Alfonso Signorini. "Anche tu hai usato spesso termini pesanti nei confronti dei tuoi compagni", insiste il conduttore.

Nominata anche questa settimana, dopo l'annuncio delle nomination, l'attrice fa un appello ai suoi fan: "Chiedo al pubblico a casa di votarmi per farmi uscire".