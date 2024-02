"Grande Fratello", Alessio Falsone e Simona Tagli sono due nuove concorrenti

Alessio Falsone e Simona Tagli sono due nuovi concorrenti del "Grande Fratello". L'imprenditore e la showgirl fanno il loro ingresso durante la 34esima puntata del reality, a cinque mesi dal suo inizio. Prima Alessio Falsone, poi Simona Tagli i due nuovi inquilini sono accolti con entusiasmo dagli altri concorrenti

Chi è Alessio Falsone - Trentun anni è nato a Milano, ma la famiglia è di origini napoletane. Nella vita fa l'imprenditore e l'allenatore di calcio. A Vigevano Alessio si occupa di compravendita di immobili, ma il suo sogno è quello di diventare un allenatore di calcio professionista. Nella casa del "Grande Fratello" viene accolto da Greta e Anita e rivela: "Ho già una preferita tra le donne della Casa, ma non dirò mai chi è".

Simona Tagli - Showgirl, conduttrice televisiva e adesso parrucchiera, Simona Tagli ha 59 anni e si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a programmi come "Drive In", "Popcorn" e "Domenica In". Nel 2002 è stata anche una naufraga de "L'Isola dei Famosi", ma si è ritirata poco dopo. Al "Grande Fratello" annuncia che non "farà il comodino" e che non si risparmierà.