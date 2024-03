"Grande Fratello", Alessio e Anita si incontrano e si baciano| Lei: "Non riesco a dormire"

Nella puntata del 21 marzo , l'ex concorrente rientra nella Casa dopo l'eliminazione per salutare l'altro concorrente che non vede l'ora di uscire per iniziare questa nuova avventura insieme lontano dalle telecamere. " Fuori non riesco a dormire ", dichiara Anita uscita da soli tre giorni e ancora scombussolata.

Anita Olivieri non è arrivata in semifinale, ma al " Grande Fratello " ha trovato Alessio Falsone e tra loro sembra essere nato un nuovo amore .

"Non riesco a dormire, passo il tempo a guardarti. Non fai altro che parlare di Petunia (il gatto), mi fa piacere perché è una parte della mia vita. Tu mi fai sorridere. Sono felice perché sei rimasto te stesso fino alla fine. E questa è una delle cose che amo più di te", dice Anita ad Alessio che la guarda felice dopo averla abbracciata e baciata. Alessio non vede l'ora di uscire e ciò potrebbe accadere perché il concorrente rischia l'eliminazione insieme a Federico. Ma Anita pure se smania dalla voglia di stare con Alessio considera: "Non ha senso uscire ora".

Alfonso Signorini, però, non riesce a trattenere la curiosità e chiede ad Anita se ha sentito Edoardo Sanson, l'ex fidanzato, dopo essere riuscita dalla Casa. "Non ancora, devo metabolizzare tutto. Al momento quello che sento di fare è stare con i miei amici e guardare il GF. Ma quando me la sentirò, lo chiamerò certamente", fa sapere la 26enne.