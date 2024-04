Grande Fratello: ecco perché Beatrice Luzzi e Anita Olivieri non erano al compleanno di Vittorio

Vittorio Menozzi ha organizzato un party di compleanno in grande stile e intorno alla torta c'erano tanti ex concorrenti del reality: Giselda Torresan, Angelica Baraldi, i Perletti (Paolo Masella e Letizia Petris), Greta Rossetti, Stefano Miele, la vincitrice Perla Vatiero con Mirko Brunetti, Lady Fagiana (Valentina Modini), Rosy Chin e il calzolaio Lorenzo Remotti. Via social gli invitati hanno documentato la serata e ai follower non sono sfuggite alcune assenze pesanti, come quella di Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Vittorio aveva legato molto con le due donne (soprattutto con l'attrice), eppure non erano con lui a brindare. Pare che Beatrice nel weekend non abbia potuto lasciare Roma per gli impegni dei figli, mentre Anita non è proprio stata invitata. A rivelarlo era stato nei giorni scorsi il fidanzato Alessio Falsone, che sui social aveva lanciato qualche frecciatina a Vittorio. "Non ci ha invitato, ma sono d’accordo con la sua decisione. L’avrei trovata una cosa molto ridicola, infatti preferisco non essere stato invitato al suo compleanno perché tanto non ci sarei andato", aveva raccontato ai follower. "Però avevo ragione quando dicevo che non erano amici, manco Anita è stata invitata al compleanno. Poi capisco che prendere i pali possa dare fastidio, però succede, agli altri…".