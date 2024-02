Al "Grande Fratello" il mistero della cioccolata scomparsa scuote la Casa

Giuseppe e Anita "ladri" di ananas

Dopo la discussione con Massimiliano, ora Vittorio ha avuto qualcosa da ridire anche con Guiseppe. Il ragazzo, in giardino con Beatrice, afferma di aver beccato il colpevole con le mani nella cioccolata: "Gliel'ho detto che ho visto che lui e Anita si prendono le cose. Finché è un biscotto o un pacchetto di cornflakes ok, ma questo non è carino. Mi ha detto che era per la torta del suo compleanno". L'attrice sottolinea inoltre come non sia certo la prima volta che i due si mettono da parte il cibo. Fanno infatti lo stesso anche con l'ananas e si domanda come è possibile non si rendano conto di essere spiati dall'occhio delle telecamere 24 ore su 24.