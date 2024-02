Al "Grande Fratello" coccole in sauna tra Vittorio e Greta

Conclusa la diretta, però, viene preso dai sensi di colpa per non aver appoggiato l'amica e si isola in sauna a piangere. A consolarlo arriva Greta Rossetti che tra coccole e abbracci gli fa sentire la sua vicinanza.

Vittorio: "Mi sento in colpa per Beatrice" Vittorio sente di aver tradito l'amica durante la puntata in cui è uscita Fiordaliso, nonostante in passato le abbia dato ragione anche quando non ne era pienamente convinto. "Mi sento in colpa" sussurra, quasi pentendosi di aver preso posizione nella discussione con Massimiliano. "Tu mica hai detto che è una persona cattiva, anzi l'hai fatto anche per te. Se lei ti vuole bene e ti stima, come sono sicura, capisce che le hai dato un aiuto. Non è che perché uno ha un pensiero diverso allora vuol dire che non le vuoi bene. Non ti devi sentire in colpa perché sei te stesso, devi dire quello che pensi", lo rassicura Greta.

Greta a Vittorio: "Ci sarò sempre per te" Dopo averlo ascoltato, la ragazza si avvicina per fargli delle coccole, cercando di confortarlo in ogni modo. Vittorio stringe a sé l'amica. Il ragazzo è ancora molto confuso sulla strada da prendere e alla fine afferma: “Sai qual è veramente la cosa? Non sono mai stato abituato a essere così forte. In quel bigliettino ho scritto che volevo il mondo, ma non ho riflettuto che per prendere il mondo bisogna passare attraverso l'inferno". Greta per lui ci sarà sempre, anche dovessero affrontare tutte le difficoltà di questo mondo. "Verresti all'inferno con me?" le chiede Vittorio. "Certo, non c'è neanche bisogno che tu me lo chieda. Ci sarò sempre per te", ribatte la ragazza. Rassicurato dall'amica le sfiora con un bacio accanto l'orecchio e le forti sensazione che sta provando con Greta gli fanno dimenticare la serataccia.

L'amicizia in crisi con Varrese In puntata Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si sono scontrati duramente e Vittorio, amico di entrambi, è entrato in confusione. Oltre che con l'attrice, crede infatti di crede di aver irrimediabilmente compromesso quelli che son i rapporti intessuti con Varrese, con cui aveva già discusso nei giorni scorsi. Massimiliano lo raggiunge in sauna e lo tranquillizza, spiegando di aver compreso la sua posizione e la difficoltà di trovarsi su diversi schieramenti. Anche Greta si aggiunge al discorso e gli fa notare che chi, come Varrese, gli vuole bene lo riesce a comprendere: “Hai visto? Le persone che ti vogliono bene capiscono. Nonostante quello che hai detto. Hanno capito che è stato uno scivolone. E Massimiliano è molto intelligente".