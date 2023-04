Al "Grande Fratello Vip" è il momento della verità: cosa pensano davvero i concorrenti?

In una boule ci sono sette bigliettini con i nomi degli ultimi sette concorrenti. A turno tocca pescare un nome e dire tutto ciò che non è mai stato detto: un pensiero, un'impressione, un chiarimento.

Il pensiero su Oriana Ad aprire i giochi è Micol che pesca il nome di Oriana e coglie l'occasione per dire ciò che pensa alla sua amica. "Non ho niente da ridere, sei stata una compagna di viaggio stupenda. Sei una persona di buoni sentimenti" afferma la concorrente nei confronti dell'influencer. Il discorso di Micol è incentrato sulla schiettezza, sull'umanità e sull'empatia di cui è capace Oriana: "Dai peso ai rapporti e alle parole".

Nikita ti ho rivalutata A seguire c'è Oriana che pesca il nome di Nikita. "Ci sono delle cose che non sono giuste" afferma la concorrente, ritornando ad alcuni episodi in cui la modella si è scontrata con gli amici della concorrente. In quei casi, non riesce a non difendere chi le sta a cuore, ma dopo l'ultima puntata Oriana è riuscita a guardare forse una diversa versione della modella: "Siamo tutti umani e sbagliamo".





Micol grande amica lunatica Poi è Giaele a dover parlare a Micol, per cui ha solo belle parole."Cosa dirti che non ti ho già detto?" la VIP elenca tutte le somiglianze che ci sono fra loro. Sono due grandi amiche dal carattere lunatico e molto particolare: "Sei come me, il tuo umore cambia in continuazione". Proprio questo atteggiamento ha spaventato un po' Giaele che, negli ultimi giorni, vedeva l'amica distante. "Credevo di averti ferita" ammette Giaele, ma Micol la rassicura e chiarisce di star vivendo un suo periodo no.

Alberto pungente ed egoista Poi tocca a Milena con Alberto. L'attrice è sempre pacata, ma dice quello che pensa: "Sei pungente, alle volte egoista". Allo stesso tempo sottolinea il forte rapporto che si è creato fra loro: "Hai provato a capirmi, forse non hai capito tutto, ma ho apprezzato i tuoi tentativi".

"Tavassi sei inopportuno" Nikita parla, invece, a Tavassi. Tra i due concorrenti non c'è mai stato un grande feeling, come sottolinea lei: "Ho provato più volte a parlarti, avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le Nomination". La modella lamenta infatti che il concorrente spesso prende parola per sottolineare cose e fatti in momenti sbagliati, in momenti delicati.