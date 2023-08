Alfonso Signorini in un video social ha presentato l'atleta che entrerà nella Casa con l'accordo di poter continuare ad allenarsi per centrare l'obiettivo delle prossime Olimpiadi

Per il "Grande Fratello Vip" un inizio da oro olimpico, quello che Schwazer ha vinto a Pechino nel 2008 nella 50 km di marcia. E che sogna di poter riconquistare dopo le molte vicissitudini passate per il caso di doping che lo ha visto coinvolto nel 2012 e poi nel 2016, quest'ultimo un caso molto controverso e che per molti sarebbe stato figlio di una manipolazione delle provette. Adesso Schwazer, a 40 anni, punta a prendersi la sua rivincita, ottenendo una qualificazione per le prossime Olimpiadi che sarebbe clamorosa. Ma per farlo non può interrompere gli allenamenti che sta facendo. Per questo Alfonso Signorini gli ha garantito che potrà proseguire nel suo programma.

"Ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti" dice il marciatore e Signorini lo rassicura: "Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico quale sei tu".