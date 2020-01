"Grande Fratello Vip", Salvo a Pago: "Serena ti ha umiliato!"

Non le manda a dire Salvo . E durante una cena nella Casa del "Grande Fratello Vip" attacca Pago. Lo critica duramente sulla vicenda sentimentale con Serena Enardu . "Ti ha fatto fare una pessima figura, io da uomo mi sono sentito umiliato per te, ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, ti ha umiliato e ti ha fatto passare da sfigato!", tuona. Il cantante cerca però di difendersi...



Pago prova a replicare: "Non sono passato per sfigato". Ma anche Pasquale la pensa come Salvo e lo dice chiaramente. Così il cantante sbotta: "Non è che voi due mi potete dire che sono uno sfigato e io non posso rispondere".



Salvo chiude la querelle alzando la voce: "Guarda che io l’ho seguita tutta la tua vicenda. Ti ha fatto fare una brutta figura tienitela... Sei tu che la porti qua dentro!”,





