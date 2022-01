"Grande Fratello Vip 6", segui la diretta in tempo reale

In prima serata su Canale 5 il 38esimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ". Due nuovi ingressi nella Casa: Gianluca Costantino e Antonio Medugno varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo. Emozionante sorpresa per Soleil che incontrerà la zia e l’amatissimo cagnolino Simba. In questi giorni Delia Duran ha raccontato molto della sua vita e della storia con Alex Belli... non mancheranno le sorprese. Al televoto: Barù, Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

ALEX BELLI SOTTO TORCHIO - Anche se in studio c'è una poltrona vuota, Alfonso Signorini annuncia che Alex Belli arriverà. "Lo voglio torchiare, ci deve raccontare tutto anche per rispetto del pubblico di cui mi faccio garante. Dovrà rispondere a dieci domande. O lo fa oppure se ne può andare a Sharm el Sheikh", tuona il conduttore. Signorini annuncia che nella Casa più spiata d'Italia entreranno due nuovi concorrenti: Gianluca Costantino e Antonio Medugno.

IL TRIO SOLEIL-DELIA- ALEX - Delia Duran passa subito all'attacco e parla del marito Alex Belli: "Non mi aveva mai detto di amare Soleil. Ora sono confuso. Se lui vuole una relazione con Soleil che lo dica, a me ha detto altro. Io sono disposta a chiudere questa relazione. Sono stufa, non ce la faccio più". Parla quindi Soleil: "Io sapevo già che lui mi ama, ma lui è sposato e non voglio metterci né il cuore né l'anima. Lui ha sempre pensato che anche io sono innamorata di lui. Se avessi voluto questa cosa avrei messo davvero in crisi la loro storia. Il mio fidanzato fuori esiste eccome... non so se persiste". Quando Delia scopre che Alex ha lasciato l'Italia esulta: "Adesso mi diverto io, sono libera, finalmente posso essere me stessa". Soleil replica: "Doveva rimanere e fare chiarezza con sua moglie".