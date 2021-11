"Grande Fratello Vip 6", segui la diretta in tempo reale

Diciannovesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ". Sorpresa di compleanno per Giucas Casella che riceverà la visita del figlio James. Anche per Alex Belli c’è in serbo il regalo di una bella emozione: arriva il suo testimone di nozze Mirko. Aria di tempesta tra le sorelle Selassié: i rapporti tra le tre ragazze sono infatti tesi. Al televoto Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié , Soleil Sorge e Sophie Codegoni : chi sarà la preferita del pubblico?

LA SORPRESA DEL FIGLIO DI GIUCAS - "E' la persona più importante della mia vita ma non verrà mai nella Casa", sono le parole di Giucas Casella ad Alfonso Signorini. E invece il figlio James, al quale Casella ha fatto da padre e da madre, entra nel reality e fa una sorpresa a Giucas per il suo 72esimo compleanno. Prima però riceve un video-messaggio dalla compagna (da 40 anni) Valeria (conosciuta grazie a Pippo Baudo) che lo saluta con l'asino Napoleone, che Sabrina Ferilli ha regalato a Roberto Gervaso che lo ha ceduto a Giucas. Casella confessa che ha baciato la Ferilli: "E' stato a stampo".

LA STORIA TRA LULU' E MANUEL - Quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è una storia senza fine. Dopo lo stop del nuotatore, la principessa ha fatto un passo indietro: "I sentimenti ci sono sempre e sarebbe impossibile cancellarli, lo sto rispettando, ci parlo durante il giorno, lo vedo più sereno e tranquillo. Gli ho scritto una lettera e non so se l'ha letta. In confessionale Manuel ammette di averla già letta: "Mi chiede scusa per la sua insicurezza, si impegna ad essere meno invadente, mi ha detto che mi vede come un angelo e che ha paura di vedermi volare lontano".