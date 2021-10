"Grande Fratello Vip 6", il racconto in tempo reale della nona puntata

Nuovo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . Nel corso della nona puntata Amedeo Goria si troverà a confronto con la fidanzata Vera Miales per fare chiarezza sulla presunta gravidanza di lei. Manila Nazzaro ripercorre la sua storia d’amore con il compagno Lorenzo Amoruso . Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico sono in nomination : quale sarà il verdetto del televoto?

Si comincia con Alfonso che punzecchia la Volpe e la Bruganelli, mostrando anche l'aereo dedicato alla Volpe, dopodiché si passa subito alla Casa. Rivolgendosi a Manila Signorini le rinnova gli auguri per gli anni appena fatto e le ricorda come alla sua festa siano successe delle cose davvero... bizzarre. E parte il video che mostra quanto accaduto. Dai balli sfrenati al bacio tra Nicola e Miriana.

LA RABBIA DI KATIA - Prima di tutto però bisogna affrontare il duro sfogo di Katia, che si è lamentata dell'ipocrisia di molti concorrenti. In particolare di Miriana, che ha negato il bacio con Nicola. La Trevisan si giustifica dicendo che quello è stato un bacio a stampo, quindi niente di importante. Alla Ricciarelli non va "di essere presa per i fondelli" e afferma di "non volere gente bugiarda" attorno a sé. Minacciando persino di volersene andare.

IL DENTE DELLA CIPRIANI - Si affronta un fatto davvero "drammatico" accaduto nei giorni scorsi... Francesca ha perso un dente provvisorio, questo è caduto nel tiramisù e Nicola... se lo è trovato in bocca.

LULU' E MANUEL, UN RAPPORTO COMPLICATO - Nonostante il tentativo di chiarimento della scorsa puntata, il rapporto tra i due non è migliorato. Anzi. Bortuzzo cerca evidentemente di mettere dello spazio tra sé e Lulù e la ragazza ne soffre parecchio.