"Grande Fratello Vip 6", il racconto della ventiduesima puntata

Ventiduesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Delia Duran è pronta a tornare nella Casa rivedere Alex Belli. Intanto nella Casa c’è aria di bufera: nel corso degli ultimi giorni tante le incomprensioni sfociate in veri e propri scontri che hanno messo a repentaglio l’equilibrio del gruppo. In nomination: Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni . Quale sarà il verdetto del televoto?

La puntata inizia con Jo Squillo che, indossando un hijab, fa un appello contro la violenza sulle donne. Poi è il momento di Delia che entra in studio, pronta a confronto con Alex. Poi Alfonso si collega con la casa. Katia e Miriana, tra cui sono volate parole pesanti, vengono invitate ad andare in Mistery. La nomination di Miriana ha fatto letteralmente imbufalire la Ricciarelli e la soprano non ha risparmiato per lei epiteti ed insulti. Il confronto tra le due non sembra particolarmente proficuo al punto che Signorini a un certo punto interrompe la discussione e le rimanda in salone.

Quello che è sicuro è che all'interno della Casa i compagni si sono schierati: Soleil e Alex hanno attaccato senza mezzi termini Miriana, accusandola di essere falsa e traditrice prendendo in pieno le difese di Katia. Ma anche Manila e Davide non hanno compreso il senso della nomination. L'unica che ha una posizione nettamente diversa è quella di Sophie, che afferma che tutti hanno dato peso alla nomination e non alle dure parole subite da Miriana.

In settimana però è arrivata anche la pace tra le due, con il primo passo fatto proprio da Katia. Finita la clip che mostra il momento Miriana si avvicina a lei e le stringe le mani commossa.

IL TRIANGOLO DELLA DISCORDIA - Alfonso convoca Soleil in Mistery per parlare del triangolo "lei-Alex-Delia". Vengono mostrate alcune immagini che mettono insieme alcuni dei momenti topici che hanno visto protagonisti Soleil e Alex. Baci e abbracci a parte colpiscono alcune parole spese da Belli, decisamente pesanti. Intanto Delia guarda il filmato e sospira profondamente.

L'INCONTRO AL VERTICE - Tutti i vipponi vengono invitati ad andare in camera da letto mentre Alex resta da solo in salone. Signorini riprende con lui il discorso sul triangolo. Si parte dalla frase "se fossi single potrebbe nascere qualcosa con Soleil". Lui ribadisce che potrebbe, ma siccome "non è single", non nascerà nulla. Ad aggiungere benzina sul fuoco Alfonso manda un video in cui si vede un massaggio molto "intenso" fatto da Alex a Soleil. Lui lo definisce un gesto "altruista". Dopodiché scatta il freeze ed entra Delia.