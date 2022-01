"Grande Fratello Vip 6", il racconto della trentaquattresima puntata

Dopo i primi saluti ai Vipponi, Signorini passa subito a un siparietto divertente... Parla delle tre "gemelle di Shining", ovvero le "cattivissime" Manila, Katia e Soleil, che hanno fatto un video ad hoc in confessionale.

FAZIONI NELLA CASA - Nell'ultima puntata il voto del pubblico per Nathaly ha colto di sorpresa Katia, Soleil e Manila. Di contro è stato accolto con piacere da Miriana e Gianmaria. Ormai è un muro contro muro tra due gruppi, con a capo Katia e Nathaly, che puntano a buttarsi fuori l'uno con l'altro. Alfonso invita entrambe a mettersi in piedi spalle al led e chiede agli altri inquilini di schierarsi con l'una o con l'altra: Davide va con Katia, come Giucas e Kabir (che però vorrebbero mettersi in mezzo...). Con la Ricciarelli anche Manila, mentre Manuel e Giacomo vanno con Nathaly. Da Katia anche Soleil, Valeria e Carmen. Lulù insieme alla Caldonazzo, come Jessica, Alessandro. Miriana e Gianmaria mentre Barù va da Katia.

NATHALY CONTRO MANILA - Nella scorsa puntata al verdetto del televoto le due hanno avuto un battibecco perché Nathaly ha affermato di essere stata trucidata nella Casa, affermazione che Manila ha trovato esagerata. Le due donne hanno poi ribadito le proprie posizioni in confessionale. Secondo la Caldonazzo "Manila la odia". Un'affermazione poi, su domanda di Signorini, ridimensionata come "uno sfogo a caldo". Mentre le due si confrontano, entra nella discussione anche Valeria e tra lei e Nathaly gli animi si riaccendono.

IL PRIMO VERDETTO - Chiuso il televoto è il momento di scoprire cosa ha deciso il pubblico. Tra Carmen, Federica e Soleil, la prima a salvarsi è quest'ultima.

IL MOMENTO DI DELIA - La moglie di Alex entra finalmente nella Casa. Conferma di aver detto a Belli di volere una pausa e di voler cercare dentro la Casa delle risposte a quanto accaduto. Alex la prende molto sportivamente: "Sii te stessa, vivi, combatti. Entra in quella Casa, esponiti e non stare nella zona comfort". Lei risponde: "Sappi che se vuoi recuperare il nostro rapporto mi devi riconquistare". Alex non la prende bene: "Ma adesso che sono fuori?" ribatte. "Allora stavi fuori".

GLI AFFETTI DI GIANMARIA - Negli ultimi giorni Adinolfi ha stretto un forte legame con Federica, proseguito tra tira e molla. Tra i due è scoccato un bacio appassionato ma poi lei ha fatto marcia indietro, in preda a mille dubbi. Al punto che qualcuno ha pensato che Federica avesse potuto usarlo per rafforzare la sua posizione nella Casa. A fronte delle tante batoste ricevute Gianmaria ribatte di essere "innamorato dell'amore".