Paolo Brosio entra al "GF Vip" dopo il Covid: "Non ci credo"

Dopo aver vissuto sulla propria pelle la malattia causata dal coronavirus, Paolo Brosio entra finalmente nella Casa del "Grande Fratello Vip". Il giornalista era uno dei concorrenti previsti dal cast iniziale del programma. Poi però durante i controlli medici prima di varcare la porta rossa, ha scoperto la positività al virus e ha dovuto affrontare anche il ricovero in ospedale.

"Non ci credo, sono troppo felice - ha detto prima di entrare nella casa - il peggio è passato, ora per me è il momento di tornare alla vita e al lavoro". Una volta entrato, Brosio ha potuto abbracciare i suoi nuovi coinquilini: "Vi ho seguito in tutti questi giorni", ha detto entrando in Casa.