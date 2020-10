Mario Balotelli entra nella casa del "GF Vip"

Mario Balotelli entra nella casa del "Grande Fratello Vip". Il calciatore varca la soglia del reality per fare una sorpresa al fratello Enock. I due fratelli non possono abbracciarsi, ma scoppiano a ridere per l'emozione e l'imbarazzo. "Non fare lo stupido. Comunque se esci dalla casa entro io, così il casino succede veramente", scherza Balotelli.

Il calciatore ha poi chiamato in videochiamata la famiglia, il gieffino ha potuto salutare tutti. Poi Enock ha chiesto a Mario: "Ti manco?". Ma Balotelli visibilmente imbarazzato ha cambiato discorso senza rispondere. Il calciatore, poco abituato alla tv, si è lasciato andare a un linguaggio molto colorito e poco consono a una diretta televisiva.