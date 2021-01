"GF Vip", nuovo confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet: "Non sapevo della tua malattia"

La trentaduesima puntata del "Grande Fratello Vip" ha visto un nuovo confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, già protagoniste di un accesissimo faccia a faccia in cui non si erano risparmiate. A finire sotto accusa alcuni attacchi dell'opinionista del reality sull'aspetto fisico della showgirl. "Io ho grande rispetto della tua malattia, di cui io non sapevo nulla - spiega Antonella Elia - La mia era una battuta per stemperare un litigio patetico scatenato senza che io potessi argomentare i motivi della mia furia".



Il clima tra le due donne rimane particolarmente teso e serve l'intervento di Alfonso Signorini per placare gli animi. Lo stesso conduttore, prima di archiviare l'argomento, aggiunge: "Avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, non lo abbiamo fatto e credo che sia un grande errore. Per questo voglio chiedere scusa".