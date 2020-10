"GF Vip", Maria Teresa Ruta in lacrime: "Io e Roberto volevamo un figlio"

"Io e Roberto volevamo un figlio". Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime al "GF Vip" dopo aver ricevuto una lettera del compagno. "Mi sono allontanata dalla famiglia per fare delle cure e poter sottopormi a un'inseminazione artificiale: all'ultimo momento mi sono tirata indietro", la conduttrice tv rivela alcune scelte importanti e difficili della sua vita privata.

"Non sei la mamma che ha abbandonato i figli. Sei stata una madre che c'è sempre stata, che ha dato ogni tipo di supporto, in tutti i sensi". Queste, invece, le parole di Roberto Zappulla che prova a dare il proprio sostegno a Maria Teresa che durante la settimana appena trascorsa ha cercato di affrontare alcune difficoltà presenti nel rapporto con la figlia Guenda. "Non hai nessun motivo per sentirti in colpa, nessuna ragione: non raccontare quello che non sei, sentiti libera di dire la verità", scrive Roberto.