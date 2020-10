"Gf Vip", Guenda, Andrea, Maria Teresa e Matilde al televoto

La decima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 16 ottobre su Canale 5, si è chiusa con le nomination che vedono al televoto Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Matilde Brandi.



Durante le votazioni dei concorrenti non sono mancati confronti molto animati, come nel caso di Enock, che in confessionale non accetta le accuse di Antonella Elia di aver architettato una strategia. La stessa scena si ripete con Pierpaolo, anche lui accusato dall'opinionista di essere un "branco". Adesso sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi dovrà abbandonare la casa del "Grande Fratello Vip".