"GF Vip": eliminata Cecilia Capriotti, quattro donne verso la finale

Tra sorprese, aspri confronti, chiarimenti e divertenti gag, la puntata del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 18 gennaio ha visto l'eliminazione di Cecilia Capriotti, in nomination con Dayane Mello, Stefania Orlando, e Carlotta Dell'Isola. "Me lo sentivo - ha confessato mentre salutava gli altri concorrenti ancora in gara - Restare nella Casa sarebbe stata un'esperienza bellissima, ma fuori ho una vita stupenda e mia figlia mi manca tanto".

In attesa di scoprire chi vincerà questa edizione del reality, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Dayane Mello finiscono al televoto: il pubblico è chiamato a decidere chi, tra le quattro, deve essere la prima finalista.