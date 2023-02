La sorella di Sarah Altobello attacca Attilio Romita: "Piccolo uomo..."

Non si placano le polemiche a distanza tra Sarah Altobello e Attilio Romita. Nella puntata di giovedì 16 febbraio il giornalista aveva nuovamente attaccato l'opinionista tv, accusandola di volerlo sfruttare per ricevere popolarità mettendo a repentaglio la sua relazione con la compagna Mimma. Ecco perché, nella serata del "GF Vip" di lunedì 20 febbraio, nella Casa arriva Giusy, la sorella di Sarah, che appena ne ha la possibilità ne approfitta per scagliarsi contro l'ex mezzobusto della tv. "Io la ricordo come un grande giornalista - ha esordito Giusy Altobello -. Ma oggi la vedo come un uomo molto piccolo. Ha additato Sarah come la 'ragazza fru fru', ma dire che è una persona da portare nel van o da non portare a cena con i suoi colleghi altolocati, le dico che è nata in una famiglia dove il rispetto e l’educazione sono di casa. È trasparente, pulita e non dice neanche una parolaccia".



Romita, dal canto suo, non fa attendere la propria replica: "Se lei dice queste cose avrà anche le sue ragioni, le ho ascoltate, le rispetto e la saluto". L'ospite se la prende anche con Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Nicole Murgia: "Ci sono delle ragazze che sparlano e dicono che non ti schieri, non ti esprimi e sei ignava. Ma tu sei una che dice le cose direttamente in faccia. Loro questo coraggio non ce l’hanno e ricorrono alla nomination".