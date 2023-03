Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi: "Non permetterti di giudicare il mio lavoro"

Duro scontro al "GF Vip" tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi. L'opinionista e il concorrente hanno avuto un acceso botta e risposta nel corso della puntata di giovedì 2 marzo. Oggetto della discussione: la crisi di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.



"Non riesco a provare empatia con una persona che penso stia utilizzando tutto questo esclusivamente per alzarsi ed emergere nel gioco come vittima", dice Tavassi riferendosi al comportamento a suo dire subdolo di Antonella.

"Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione - replica la moglie di Paolo Bonolis -. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l'atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant'anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te".

risponde inizialmente in maniera ironica, ma davanti all'accusa di non seguire tutte le dinamiche del reality: "Devi comprare un televisore che abbia anche Mediaset Extra" è la stilettata diche manda su tutte le furie Bruganelli: "Tu non ti devi permettere di dire quello che vedo o non vedo, è il mio lavoro. Non permetterti di giudicare il mio lavoro, tu sei una persona che vive di reality e non entro nella dinamica di quello che fai tu".