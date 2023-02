Comportamenti sopra le righe al "GF Vip", budget dimezzato ai concorrenti | Signorini: "Vi avrei mandato via"

Un duro provvedimento è stato comunicato ai concorrenti della Casa del "GF Vip". A causa di alcuni dei comportamenti ritenuti dalla produzione del programma sopra le righe, i concorrenti sono stati penalizzati con una drastica riduzione del budget settimanale, che verrà dimezzato per i prossimi 14 giorni. La decisione arriva a seguito di giorni molto complicati all'interno della Casa, in cui la tensione è andata crescendo con il passare del tempo tanto da arrivare a una profonda spaccatura in due fazioni: persiani e spartani.

In particolare, nella festa di Carnevale è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Luca Onestini e Oriana Marzoli hanno istigato Matteo Diamante, che in un momento di rabbia ha lanciato prima una posata e poi ha scaraventato un bicchiere, prima di insultare i compagni. Un comportamento che non è piaciuto a Signorini che però ha avuto modo di riprendere anche Oriana per alcune sue abitudini: "Bevi troppo - ha sbottato il conduttore -, siamo stanchi delle tue reazioni esagerate per il vino". Il padrone di casa se la prende anche con Onestini che ha preso in giro Nikita quando prendeva appunti durante le discussioni.

Ma non è finita qui. Perché anche Martina Nasoni, ex vincitrice del "Grande Fratello" rientrata in questa edizione come ospite in quanto ex di Daniele Dal Moro, ha avuto modo sfogarsi contro Oriana e il suo gruppo: "Loro sono dei provocatori, che mandano fuori di testa le persone". Placati gli animi, Signorini ha comunicato la decisione del "Grande Fratello": budget dimezzato per le prossime due settimane. E il conduttore non vuol sentire ragioni quando Ivana Mrazova prova a lamentarsi della punizione: "Sono arrivata da poco e ho notato che già così le razioni di cibo sono minime". "Ivana se fosse stata mia la decisione io vi avrei mandato a casa - ha replicato stizzito Signorini -, alle volte fate venire voglia di cambiare canale anche a me. So che la punizione è dura, ma dovete accettarla. Il razionamento varrà anche per il vino che sarà dimezzato".