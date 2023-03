Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è aria di crisi: "Non mi dai abbastanza affetto"

Dopo giorni di tensioni, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto modo di confrontarsi nel corso della quarantesima del "Grande Fratello Vip". La coppia sembra aver raggiunto un punto di non ritorno: la ragazza, infatti, nonostante la felicità per aver raggiunto la finale, non ha potuto godersi al meglio il suo momento di gloria. A suo dire, infatti, Daniele non è in grado di darle l'affetto che desidera: "Da un paio di settimane non vedo la parte tua, sai che per me è importante un tuo bacio, un tuo abbraccio, sentirmi dire che sono bella, non ti chiedo la luna, ma è un discorso che ti ho fatto già tempo fa"- lo incalza Oriana, che aggiunge -. Tu dici di essere molto sensibile, ma la sensibilità ce l’hai quando vuoi tu".

La replica di Dal Moro non si fa attendere: "Visto che per quello che dice, lei ha l’ovazione del pubblico, lasciamo passare che questa è la verità - risponde l'ex volto di "Uomini e Donne" -. Questa non è la realtà per me". "A me manca tanto affetto da parte sua, se mi sveglio spero in un abbraccio. Chiedo solo di passare più tempo con lui", conclude la ragazza. Riusciranno i due a ritrovare l'equilibrio perduto?