"GF Vip", le nomination del 12 dicembre

Sono quattro i concorrenti finiti in nomination nella puntata del 12 dicembre del "GF Vip". Ad andare al televoto sono Attilio Romita, Sarah Altobello, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Il più votato sarà immune e avrà, nella puntata di sabato 17 dicembre, una scelta decisiva sul destino degli altri nominati. I due concorrenti preferiti, invece, sono Luca Onestini e Antonino Spinalbese. Mentre tra le donne le preferite sono Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti. Le preferite delle opinioniste sono Antonella Fiordelisi per Sonia Bruganelli e Oriana Marzoli per Orietta Berti.

Leggi Anche Daniele Dal Moro incontra la sorella e si commuove

Durante la puntata del 12 dicembre c'è stata anche l'eliminazione di Charlie Gnocchi che era in nomination con Attilio Romita che, invece, è stato il preferito del pubblico a casa. Charlie Gnocchi ha quindi dovuto abbandonare il reality salvo poi fare ritorno nella Casa quando ha scoperto di essere in possesso del biglietto di ritorno che gli permette di rientrare in gioco nonostante l'eliminazione.