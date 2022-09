"GF Vip", in nomination Marco Bellavia, Sofia Giaele De Donà e Giovanni Ciacci

Sono tre i concorrenti del

"Grande Fratello Vip"

Alfonso Signorini

a finire in nomination nella quarta puntata del reality show condotto da. Come al solito, gli inquilini della Casa più spiata d'Italia sono stati divisi in due gruppi tra quelli immuni che hanno potuto fare le loro nomination nel segreto del confessionale, e quelli non immuni a cui è toccato affrontare le nomination palesi.

Tra gli immuni anche

Antonella Fiordelisi

Marco Bellavia

Sofia Giaele De Donà

Giovanni Ciacci

che, nel televoto precedente, è risultata la più amata dal pubblico guadagnandosi l'immunità delle nomination. Finiscono invece al televoto(con addirittura 12 voti),