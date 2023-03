Nikita Pelizon riceve una lettera dai genitori: "Brilli come una stella"

Serata di forti emozioni per i semifinalisti delha ricevuto una toccante lettera da parte dei genitori che l'ha emozionata: "Lo desideravo tantissimo, ma oramai non ci credevo più", ha spiegato l'influencer ad. Il conduttore, invece, le ha spiegato che un malanno della madre ha fatto saltare la loro partecipazione al programma: "Volevano essere lì con te, ma tua madre ha preso un po' di influenza, ma credo che a conti fatti questa sia una vittoria per te".

“Mamma rimettiti presto, non vedo l'ora di riabbracciarvi e portare tutta la famiglia in crociera", dice Nikita. La ragazza ha parlato più volte del suo rapporto con i suoi genitori, che non è stato sempre facile e lineare. "Sei una donna molto sensibile ed empatica, tanto gentile e anche spirituale" le dice la mamma congratulandosi per il percorso fatto nella Casa. "Sei una stella che brilla di luce propria, sei una persona vera, leale e altruista. Tu non sei perfetta sei speciale e unica", le dice invece il padre mentre la ragazza si lascia andare alle lacrime.