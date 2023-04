Nikita Pelizon si riconcilia con i genitori al "Grande Fratello Vip"

È una serata all'insegna delle sorprese la finale del "Grande Fratello Vip". Nikita Pelizon incontra e si riconcilia con i genitori che entrano nella Casa per riabbracciarla. "Ti ho guardata sempre anche se non avrei voluto perché ero arrabbiata. Ma l'amore di una mamma va oltre", dichiara Sabrina la madre di Nikita prima di abbracciarla forte. "Siamo fieri e orgogliosi di te", aggiunge anche il padre Mauro. I genitori dell'influencer non volevano che la figlia partecipasse a questa esperienza televisiva, ma ciononostante non negano lo "straordinario percorso" fatto da Nikita nel corso del reality.

"Sei stata bravissima. Sono felicissima per te e sono sicura che la tua vita cambierà completamente", dichiara la madre di Nikita. A lei e al papà poi si aggiungono anche i fratelli Raffaele e Jessica.

Nikita ha vissuto alti e bassi nel corso del gioco di Canale 5, ma una cosa è certa alla fine di questa esperienza potrà contare sul fatto di essere riuscita, finalmente, a riconciliarsi con tutta la sua famiglia. "Una volta fuori di qui, vorrei portare tutta la mia famiglia in crociera", aveva dichiarato prima della finale l'influencer pensando al momento in cui avrebbe riabbracciato tutta la famiglia.