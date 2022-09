"Grande Fratello Vip", la quarta puntata in tempo reale

Padrone di Casa Alfonso Signorini , affiancato dalla coppia di opinioniste formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli . A Giulia Salemi il compito di leggere in tempo reale i commenti del mondo web. Col tempo, gli equilibri della Casa si stanno delineando, così come le prime simpatie e antipatie. Al centro di ogni discussione sembrano esserci Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà, quest’ultima molto chiacchierata per il suo insolito rapporto di coppia. Oltre alle liti e alle discussioni, spazio anche alle storie e alle emozioni: Giovanni Ciacci racconta per la prima volta al pubblico la storia della sua sieropositività. Prima concorrente, poi opinionista: grande fermento per il ritorno di Adriana Volpe , ospite speciale di questa quarta puntata. Infine si scoprirà insieme l’esito del televoto. Chi tra Antonella Fiordelisi , Daniele Dal Moro , Edoardo Donnamaria , Giaele De Donà , Marco Bellavia e Nikita Pelizon sarà il preferito del pubblico?

Cristina Quaranta parla dello svenimento

- "Non è che hai mangiato la fritta di Antonino?". Sdrammatizza così il conduttore Alfonso Signorini dopo lo svenimento di Cristina Quaranta. "Non ho digerito qualcosa, ma non ho mangiato la frittata di Antonino", replica la Quaranta. Che poi rassicura tutti: "Sto bene". "Ci hai fatto prendere un bel spavento", conclude Signorini.

La storia di Marco Bellavia e Pamela Prati

- Nella Casa in pochi credono alla storia tra Pamela Prati e Marco Bellavia. "Ma voi ci credete?", chiede Signorini ai diretti interessati. "Io ho delle riserve infatti dorme con Gegia", risponde Pamela. "Io credo nella storia, appena risolverò le mie defaiance ci proverò con lei, non ho ancora un mio equilibrio", sottolinea Marco. "Non lo voglio nel mio letto, non fa per me, non lo conosco, è perbene, è garbato", interviene la Prati. "Ho dei deliri di onnipotenza - ironizza Bellavia - per questo ambisco a Pamela. Ora però ho dei problemini e tornerò all'attacco quando starò meglio. Sto cercando di farla sorridere". "Lui le sta addosso solo per visibilità, mentre Pamela ha bisogno di coccole", tuona Giovanni Ciacci.

Tutti contro Antonella Fiordelisi

- "Sto bene ma non sopporto più nessuno: soprattutto Patrizia Rossetti, che non ascolta, Giale De Donà e Cristina Quaranta, che mi ha nominato due volte", esclama Antonella Fiordelisi. "Con Pamela ci siamo parlate, chiarite e anche abbracciate, e non eravamo ubriache - continua Antonella - Si rivedono tutti in me e poi mi nominano. Ma mi vendicherò, è come la fila alle Poste, prima o poi tocca a tutti". Edorardo Donnamaria: "Per me è una grande, è focosa, buona, simpaticissima, ci si sta bene con lei, ma dovrebbe darsi una regolata". "Antonella è una amica, io la conosco sotto l'aspetto più docle", spiega Elenoire Ferruzzi.

Giovanni Ciacci si commuove parlando di Hiv e incontra Adriana Volpe

- "E' un momento storico perché è la prima volta è entrato un sieropositivo nella Casa del GfVip perché prima non si poteva, il regolamento era fermo ad anni fa. Diciamolo subito Hiv non è sinonimo di morte", esclama Signorini. "Una volta con l'Hiv si conviveva adesso si vive", interviene Giovanni Ciacci. - però l'Hiv è una infezione che riguarda tutti e la cosa più importante è la prevenzione". Il conduttore e il costumista invitano tutti alla prevenzione e a fare sesso protetti: "Ancora c'è il pregiudizio, e bisogna combatterlo, io ho diviso la mia vita tra prima la tua intervista e dopo, io non sono un untore, sono una persona che si cura e che può fare una vita normale", continua Giovanni. "Io non saprò mai dove sta la verità, un mio ex agente mi ha detto che non mi facevano lavorare perché sono sieropositivo e li mi è montata la voglia di dire a tutti la verità, mi è stata riferito anche che una mia collega non mi ha fatto più lavorare per questo", continua Ciacci. "Quando l'ho detto a mia mamma mi ha detto io sono con te in qualunque battaglia tu faccia", prosegue Giovanni. In giardino il costumista trova Adriana Volpe e scoppia in lacrime. "Ho vissuto le tue fragilità e i tuoi dubbi, hai dimostrato di avere il coraggio delle tue idee, hai dato un messaggio importantissimo ai giovani, oggi non se ne parla più... ora non hai più filtri, fai vedere la parte divertente", spiega la Volpe.