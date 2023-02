Torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Il cuore batte..." | Lui: "Merito di Signorini"

Pace fatta tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, appena una settimana fa, durante la puntata del "GF Vip" aveva annunciato di essere in crisi mandando nel panico i propri fan. Le nuvole però sembrano essere state passeggere perché nel corso della serata di lunedì 20 febbraio, Alfonso Signorini nello studio del "Grande Fratello" ha voluto chiedere immediatamente all'influencer come andassero gli affari di cuore: "Il cuore batte?", è stata la domanda di Signorini a Giulia. "Padre Alfonso ha fatto il suo operato quindi il cuore batte", è stata la replica di Salemi.

La coppia, infatti, come aveva annunciato proprio una settimana fa ha trascorso per motivi di lavoro il San Valentino insieme ad Alfonso Signorini e, a quanto pare, sembra che il conduttore sia riuscito nell'intento di far rientrare la crisi prima del previsto. Intanto, anche Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di commentare la situazione nel corso "GF Vip Party", il format digital in onda su Mediaset Infinity in contemporanea al "Grande Fratello". Anche lui sembra essere d'accordo con la compagna, a far trovare un nuovo equilibrio nella coppia sarebbe stato proprio Signorini: "Merito di Alfonso", ha commentato insieme a Soleil Sorge.