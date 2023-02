Giaele e la crisi col marito Brad: "Il nostro è amore libero ma non pubblico" | Signorini: "Allora non dovevi venire qui"

Continuano i tormenti d'amore pe Sofia Giaele De Donà nella Casa del "Grande Fratello Vip". La concorrente ha vissuto dei giorni complicati dopo aver ricevuto dal marito Brad una lettera che l'ha spiazzata: il ricco imprenditore, infatti, si era lamentato del suo avvicinamento ad Andrea, proprio come era già avvenuto in passato con Antonino Spinalbese. Nel corso della puntata del 16 febbraio, la ragazza ha avuto modo di sfogarsi parlando con Alfonso Signorini della questione dell'"amore libero". Il conduttore le chiede come mai all'inizio della sua esperienza nella Casa, Giaele abbia inneggiato all'amore libero e al matrimonio aperto, quando adesso invece si è ritrovata nel ruolo della moglie borghese.

"Il nostro matrimonio è sempre stato libero - è stata la replica di Giaele alle domande di Signorini -, da entrambe le parti, una scelta che abbiamo preso assieme. Abbiamo deciso di condividere anche questo sentimento, ma che però non è stato mai più lungo di una notte. Questo ha dato fastidio a mio marito, che con Antonino convivo e sentendo alcune parole che ho detto, forse esagerate, lui ha pensato che stesse venendo il mio impegno con lui ed è stato molto simile a quanto avvenuto con Andrea. Secondo me a lui da fastidio che una cosa è il nostro privato, e un'altra è il pubblico. Non mi ero mai trovata in una situazione del genere e non sapevo come comportarmi". "Allora non dovevi venire qui", ha risposto Signorini sostenendo che l'amore, se effettivamente libero, non dovrebbe avere vincoli di alcun tipo.

Giale incontra il padre - Subito dopo aver affrontato questo tema, per Giaele è arrivato il momento di ricevere una sorpresa. Signorini la invita ad andare in giardino dove la ragazza ha modo di incontrare il padre Andrea. L'uomo le dimostra solidarietà per la lettera ricevuta da Brad, che dice di non avere apprezzato per nulla, invitandola a procedere nel suo percorso tranquillamente. Infine una precisazione: "La nostra famiglia non riceve alcun tipo di sussidio da Brad - ha spiegato Andrea De Donà a Signorini -, alle volte ha supportato la madre di Giaele, ma nient'altro".