Il videomessaggio di Edoardo per Antonella: "Mi manchi" | Lei: "Cerca casa, voglio vivere con te"

Al "Grande Fratello Vip" iniziano i festeggiamenti per il compleanno di Antonella Fiordelisi. Per l'occasione la vippona riceve una sorpresa dal fidanzato Edoardo Donnamaria, squalificato dal reality durante la puntata del 9 marzo. In un videomessaggio, Edoardo fa sapere ad Antonella che la segue costantemente.

Il videomessaggio - "Ciao piccola mia, faccio questo video solo per te. So quanto sei giù in questi giorni, ti seguo tutto il tempo", dichiara Donnamaria. "Facendo una breve analisi, posso dire che le feste le abbiamo rovinate tutte. Però siamo sempre stati bravissimi a fare pace. Mi manca svegliarmi la mattina con te accanto. Quando andavo a letto senza di te era difficilissimo. Noi ci siamo scelti dalla prima settimana e poi siamo sempre tornati insieme. Sorridi perché sei la più bella del mondo quando lo fai. Mi manchi, ti amo". Edoardo non dimentica i momenti difficili che hanno caratterizzato la loro relazione, ma sottolinea anche la forza con cui entrambi hanno provato sempre a risolvere le incomprensioni.

"La sera è il momento più triste perché mi manca di più", così Antonella dopo aver ascoltato le parole di Edoardo. La vippona poi manda un messaggio al suo compagno e rivela: "Cerca casa perché voglio vivere insieme a te". L'ex schermitrice che vive a Milano si dichiara pronta a cambiare città per amore e a raggiungere il suo Edoardo che vive a Roma.