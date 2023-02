"GF Vip", Antonino Spinalbese è l'eliminato della trentaseiesima puntata e riabbraccia Ginevra

Antonino Spinalbese è l'eliminato della trentaseiesima puntata del "Grande Fratello Vip". L'hair-stylist perde il televoto con Nikita Pelizon, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi e dopo il verdetto di Alfonso Signorini si lascia andare all'entusiasmo nel poter rivedere la figlia dopo ben cinque mesi trascorsi nella Casa più spiata d'Italia.

"Ho sempre saputo che nel mondo della comunicazione fosse più forte la televisione, prima ancora la radio e i giornali - Spiega Antonino prima di lasciare definitivamente il reality - Qui dentro ho capito che il mio mezzo della comunicazione più forte, che non avevo mai usato, è stata la mia parola. E qui sono riuscito a tirarlo fuori".

Anche Alfonso Signorini ci tiene a esaltare il percorso di Antonino, capace di farsi conoscere in maniera onorevole. L'ultima emozione della sua avventura nel programma è l'abbraccio finale con Ginevra Lamborghini, con la quale era nata una promettente intesa interrotta solo dalla lontananza tra i due.

"Ti comunico che Ginevra è single, quindi puoi andare a Pomezia", annuncia il conduttore prima di congedarsi da Antonino e Ginevra, i quali non accontentano l'invito dello studio a un bacio romantico.

Per due persone che si avvicinano, due concorrenti nella Casa continuano a vivere di alti e bassi. Antonella Fiordelisi supera il televoto, ma è chiamata ad affrontare l'ennesimo momento di crisi con Edoardo Donnamaria.

All'inizio della puntata di giovedì 23 febbraio, lo speaker radiofonico era stato invitato a un faccia a faccia con Antonino Spinalbese, ma i due non avevano cambiato il loro punto di vista.

"Il problema non è Antonino, perché o cambia Antonella o la nostra relazione non cambierà mai", aveva commentato Edoardo, scatenando successivamente una reazione a catena che aveva poi coinvolto le opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Orietta Berti (ferme su posizioni opposte), e la stessa modella.