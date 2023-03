Antonella Fiordelisi si scontra con Micol Incorvaia: "Io eliminata dai fan, non dagli haters" | La replica: "Imbarazzante"

La semifinale del "Grande Fratello Vip" ha regalato un ultimo accesissimo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Le due hanno infatti avuto modo di confrontarsi sulle questioni che l'hanno divise per tutto questo tempo, anche dopo l'eliminazione a sorpresa di Antonella.

"Dovete sapere che io sono fuori perché l’hanno voluto i fan e se voi siete in finale perché si sono uniti i vostri fan", ha esordito Antonella che poi ha spostato la questione sul personale. L'ex concorrente sembra non aver archiviato l'ingresso in Casa di Micol, arrivata come ex del compagno Edoardo Donnamaria. E per questo ha voluto nuovamente puntualizzare: "Devo pensare che non sei invidiosa, ma gelosa perché forse non piacevi troppo ad Edoardo. Io probabilmente ho fatto vedere i miei difetti, ma ho fatto anche vedere altro e ho preferito l'amore al gioco". "Da fuori si capiscono molte più cose e anche Edoardo le ha capite - ha aggiunto Antonella -. Ha visto i suoi amici continuare a parlare male della sua ragazza e ha tolto il segui sui social a te e tua sorella. Ti invito a raccontare un po' meglio te stessa, perché probabilmente sei gelosa della mia storia con Edoardo visto che con lui non ha funzionato".



La replica di Micol Incorvaia - "Provo nuovamente imbarazzo per te", è la rispost Micol. "Non puoi capire la fatica a trattenere le parole mentre ti sentivo dire tutte ste cavolate, non posso discutere con una persona che abbassa così tanto il livello della conversazione". La vippona commenta poi il gesto di Edoardo Donnamaria: "Mi dispiace, al massimo ne parlerò con lui fuori da qua".